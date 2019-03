Razzia di bici elettriche e da corsa, bottino di oltre 80mila euro

Ammonta ad oltre 80mila euro il bottino di un furto messo a segno, nella notte tra mercoledì e giovedì, all'interno del negozio "Gr bike" di via Rizzarda a Feltre. I malviventi hanno forzato la porta del magazzino, sul retro, e una volta all'interno si sono appropriati di una quindicina di mezzi, sia da corsa che elettriche. Indagini a tutto campo dei carabinieri di Belluno: si ipotizza il furto su commissione. saranno acquisite le telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Non si esclude che i malviventi siano fuggiti in direzione della Marca.