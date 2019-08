Villorba ha una nuova centenaria: la signora Nardi spegne 100 candeline

Giorno di grandi festeggiamenti a Villorba per i cento anni di Giulia Nardi. Quattordicesima nata di una famiglia di diciassette fratelli, da sempre si è dedicata alla cura dei familiari.

Non sposata ma dotata di spiccato senso di responsabilità si è dedicata dapprima della sua famiglia e poi, dal 1955, alla cura e al mantenimento di un nipote rimasto disabile dopo un incidente sul lavoro. Bruno Nardi, il nipote disabile, visse in buona salute grazie alle cure amorevoli di Giulia Nardi, fino al 1985. Giulia Nardi, diventata caposaldo della comunità Villorbese, frequentava quotidianamente la chiesa ed era parte della vita del paese. Autonoma e indipendente, non si è mai sposata, ma ha fatto della sua vita una missione di attenzione e amore verso il prossimo. Per i suoi primi cento anni si sono tenuti due momenti celebrativi, uno al mattino con la visita del Vicesindaco di Villorba Giacinto Bonan e con una messa alle ore 17 p.sso la Chiesa di Villorba. Giulia, attorniata da 5 generazioni ha potuto festeggiare felicemente ed in salute il suo centesimo compleanno.