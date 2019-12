Festa di Capodanno a Montebelluna: la macchina organizzativa è partita

Un Capodanno di festa in piazza. E’ quello organizzato dall’amministrazione comunale di Montebelluna che promuove anche quest’anno un evento all’insegna dell’intrattenimento per grandi e piccini. Organizzato grazie alla partnership pubblico privata che vede la collaborazione tra il Comune di Montebelluna, GLAM Club eventi e PinUp Pub la serata vedrà il via fin dalle 20. Ci sarà un ampio intrattenimento per giovani e famiglie – alcuni Babbi Natale distribuiranno dolci e caramelli ai più piccoli - artisti di strada per divertire i più piccoli con trampolieri e sputafuoco e persino un bar service. Il clou della serata vedrà però l’animazione del Pin Up pub con il live show di Nu Funk per un omaggio ai grandi della musica pop e rock di tutti i tempi. La serata sarà presentata da Ale X direttamente dal Papa Gayo e la nottata si concluderà con l’after party al Glam Club con bus navetta gratuito disponibile tutta la notte dalla piazza al locale.