Festa di Carnevale con gli amici a quattro zampe per i bambini del Ca' Foncello

Originalissima festa di Carnevale con i quattro zampe sabato scorso nell’Unità Operativa Medicina Seconda del Ca’ Foncello. L’evento, organizzato dal gruppo di lavoro IAA e APR (Interventi assistiti con gli animali e attività di pet relationship), in collaborazione con l’associazione “Angeli con la coda” era rivolto a pazienti, familiari e personale sanitario.

Per l’occasione l’associazione ha proposto attività di gioco, nelle quali i cani si sono divertiti ad eseguire un breve percorso di agility e momenti dedicati alle coccole, facendo entrare in relazione i presenti con gli amici a quattro zampe. Il Gruppo di Lavoro IAA e APR (Interventi assistiti con gli animali e attività di pet relationship) opera ormai da diversi anni all’interno dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Il principale obiettivo del gruppo è “prendersi cura della persona” nella sua totalità e unicità, attraverso una lettura dei bisogni orientata a cogliere la parte più intima e personale del paziente e della sua famiglia, spostando l’attenzione e l’interesse verso la persona con il prezioso e insostituibile aiuto degli animali d’affezione. Grazie al progetto TeraPet, molti sono gli incontri organizzati tra i pazienti e i loro animali d’affezione all’interno dei reparti ospedalieri, anche nelle Terapie Intensive, considerate fino a pochi anni fa inaccessibili agli amici a quattro zampe. Incontri che hanno regalato emozioni uniche e indescrivibili. Il gruppo di lavoro ha dato vita, oltre che alla recente Festa di carnevale, a diverse iniziative tra cui: “Vi presentiamo Alex e Pixel”: per la prima volta nella storia dell’Ospedale Ca’ Foncello sono entrati due bellissimi pappagalli Psittacula Eupatria nel giardino della Medicina Fisica Riabilitativa accompagnati dall’esperta e responsabile del progetto “Voliamo Esagerare” Katia Danieli, che ha proposto in collaborazione con Alex e Pixel, delle interessanti attività ludico ricreative ai pazienti, ai familiari e al personale sanitario. “Natale con i quattro zampe”: manifestazione cinofila in collaborazione con l’associazione “Angeli con la coda” organizzata per festeggiare il Natale assieme agli utenti e al personale sanitario , tenutasi presso la sala d’attesa del reparto di Prima Medicina. I veri protagonisti della festa sono stati sei simpatici cagnolini vestiti per l’occasione con cappottini rossi e bianchi, accompagnati dai loro conduttori e dall’educatore cinofilo, presidente dell’associazione Antonio Scalise. I cani si sono dimostrati molto socievoli, equilibrati e hanno riscaldato l’ambiente ospedaliero con il loro immenso affetto, regalando coccole ai pazienti e a tutte le persone presenti. A rendere possibili queste iniziative un team costituito da persone esperte, aventi competenze specifiche nell’ambito degli IAA, tra le quali, la dottoressa Giovanna Donà, medico veterinario dell’Ulss 2 che si occupa della valutazione del benessere animale e di garantire l’idoneità clinico-sanitaria degli stessi. Teniamo a ricordare che l’ospedale Ca’ Foncello, grazie al lavoro di questa stessa equipe, ha predisposto da anni un protocollo aziendale che regola l’ingresso degli animali d’affezione.