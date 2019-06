"Festa d'Estate 2019" a Vascon: sabato sera sul palco ci sono gli attesi Rumatera

La "Festa d'Estate 2019" di Vascon continua sabato con la terza attesa serata dedicata ai Rumatera (ma ci saranno anche, dalle 19, il Teste scalze dj set e gli FGMD). Bullo, Gosso, Sciukka saliranno infatti sul palco del noto festival trevigiano per allietare il pubblico, magari già impegnato (in ambito gastronomico) tra il ricco stand gastronomico attivo tutte le sere dalle 19 con proposte anche vegane, i chioschi per aperitivi e la paninoteca.

Considerando poi che l'ingresso al festival, fino a lunedi 1 luglio a Vascon di Carbonera, è gratuito e che tutti i concerti sono garantiti anche in caso di pioggia grazie all'ampio teatro tenda (oltre che alla presenza di un ampio parcheggio adiacente), se non sapete cosa fare stasera questa è sicuramente la scelta giusta per passare qualche ora in compagnia venendo allietati da buon cibo e tanta musica! Per maggiori info www.gr86.it o pagina Facebook Festa D'estate Vascon.

RUMATERA

I Rumatera rappresentano un’eccezione più unica che rara nel panorama musicale italiano. I ragazzi, tutti provenienti dalla provincia di Venezia, sono stati in grado di unire le tradizioni della propria terra e l’uso del dialetto alla lezione punkrock della scuola californiana degli anni ’90. Scriverlo oggi, dopo dieci anni di tour, concerti e dischi è senza dubbio meno speciale, ma nel 2007, quando la band ufficialmente nasce, i Rumatera sono qualcosa di non catalogabile, che sfugge dagli schemi e non solo musicalmente, ma soprattutto a livello di testi e immaginario. Ad oggi dopo quasi dieci anni di vita, con più di 500 concerti alle spalle (tra cui Sziget Festival), sei dischi ed una serie televisiva da protagonisti (The Italian Dream), i Rumatera usciranno il 1 Aprile con il nuovo disco “#ricchissimi. Superati i 10 anni di attività, festeggiati con un sontuoso tour in tutta Italia la band è pronta a ripartire e fare finalmente il salto di maturità e coronando il sogno di una vita: diventare una band di liscio rock.