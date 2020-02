Festa del gatto a Treviso: il Comune dona 100 euro per ogni micio salvato

Oggi, lunedì 17 febbraio, è la Festa nazionale del gatto, amico a quattro zampe particolarmente amato dai trevigiani. Il sindaco Mario Conte, dalla sua pagina Facebook, ha voluto ricordare con queste parole l'impegno del Comune di Treviso per aiutare i gatti trevigiani

«Anche noi, come amministrazione, abbiamo a cuore questi simpatici felini - dichiara il sindaco - è infatti in essere la convenzione tra Comune ed Enpa, l’Ente Nazionale Protezione Animali, sezione di Treviso, per la gestione dei gatti abbandonati e presi in cura dall'associazione. Il comune concorre alle spese sostenute da Enpa riconoscendo, per ogni felino recuperato e ospitato, una somma di 100 euro per un totale di 4mila euro all'anno». Un aiuto da sottolineare nella giornata dedicata a tutti i gatti.