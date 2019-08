Festa della Benedizione a Cavaso del Tomba: domenica la messa per i mezzi agricoli

E’ iniziata e prosegue all’insegna della grande partecipazione di pubblico la “Festa della benedizione” a Cavaso del Tomba. La nuova ProLoco, che si è insediata a ridosso delle elezioni amministrative svoltesi lo scorso maggio, ha organizzato una cinque giorni di festa che sta coinvolgendo tutto il paese. Il nuovo presidente, Stefano Colmanet, si dichiara "particolarmente soddisfatto perché la comunità ha risposto in modo positivo attraendo tante persone che si sono offerte come volontari. La grande affluenza fatta registrare in questi primi giorni, fa ben sperare per l’organizzazione di eventi futuri".

Anche il sindaco di Cavaso del Tomba, Gino Rugolo, ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Ho visto un gruppo di volontari coeso che sta lavorando in sintonia per la buona riuscita dell’evento. Il paese sta rispondendo positivamente partecipando con entusiasmo”. Domenica 25 sfileranno per le vie del paese, fino a raggiungere Piazza Pieve, i mezzi agricoli tra cui molti trattori d’epoca. Alle ore 10.30 è prevista la celebrazione della messa solenne per la festività paesana ed a seguire la benedizione di tutti i mezzi: auto, mezzi da lavoro, agricoli.

La sfilata storica richiama grandi e piccini che affollano le strade di Cavaso del Tomba in attesa di veder passare i trattori fumanti che hanno contraddistinto un’epoca. La giornata proseguirà con il pranzo sotto il tendone allestito dalla proloco in piazza Pieve. La serata conclusiva della Festa della benedizione si svolgerà lunedì 26 con la serata musicale live ed a seguire lo spettacolo pirotecnico.