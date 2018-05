Festa d'estate a Crocetta del Montello in occasione del 2 giugno

CROCETTA DEL MONTELLO Due feste in un'unica giornata a Villa Pontello, nel comune di Crocetta del Montello. Per il compleanno della Repubblica italiana, sabato 2 giugno, il Gruppo Volontari San Giuseppe in collaborazione con il Comune di Crocetta ha organizzato la nuova edizione della Festa d'estate.

L’obiettivo principale dell'evento è quello di far trascorrere a tutti i cittadini una giornata all'insegna dell'allegria, in compagnia di amici e conoscenti, per una festa il cui fine principale è il divertimento e la cordialità. Quest’anno, per la prima volta nella storia della Festa, verrà allestita una mostra di opere create da ragazzi diversamente abili chiamata X Art Festival, verranno inoltre effettuati dei piccoli concerti in collaborazione con l’Istituto musicale “G.Puccini” di Crocetta del Montello. A tutti i partecipanti (numero massimo consentito 600 persone, per motivi organizzativi e di sicurezza) verrà offerto il pranzo e a tutti verranno distribuiti omaggi provenienti da aziende e negozi del territorio. Nel pomeriggio sono previsti giochi per grandi e piccini, musica e tanto divertimento insieme.

Il 2 giugno è però anche la Festa della Repubblica Italiana che sarà ricordata con l ’alzabandiera, al quale seguirà un ricco rinfresco. Qui di seguito il programma completo della giornata: ore 8.30 ritrovo presso il parco Villa Pontello di Crocetta del Montello. Ore 9 S.Messa sotto la tensostruttura, ore 9.45 alzabandiera, ore 10 Apertura mostra, ore 10.15 attività laboratoriali, ore 12 Esibizione del coro “Figli del sole” del Centro Salute Mentale di Feltre, ore 12.30 Pranzo a seguire musica ed intrattenimento per tutti grandi e piccini, ore 17 saluti finali. Durante la mattinata verranno allestiti degli stand e delle attività laboratoriali che caratterizzano le associazioni, gruppi e cooperative più rappresentative della nostra provincia.