Festa d'Estate a Vascon: annullato il concerto di Dana Fuchs, al suo posto Big Daddy Wilson

CARBONERA "Nel weekend abbiamo ricevuto la triste notizia che Dana Fuchs deve rientrare in America e che quindi il concerto nella prima serata della Festa d'Estate è annullato". Con queste parole gl organizzatori della kermesse di Vascon hanno comunicato che, a causa di sopraggiunti e inderogabili impegni personali e familiari, la cantante Dana Fuchs è costretta a rientrare anticipatamente negli USA, fatto l'ha costretta ad annullare le date italiane del suo tour estivo e di conseguenza il concerto già previsto per il 20 giugno.

"Non è stato semplice per noi a 10 giorni dalla Festa dover rivedere all'improvviso una data. Ma ci samo riusciti e il sostituto è Big Daddy Wilson!". Bluesman dalla voce baritonale vellutata, calda e intensa, nonché percussionista e chitarrista, Big Daddy Wilson dal vivo accompagna il pubblico in un coinvolgente viaggio dalle radici del Delta Blues al Blues urbano contemporaneo, sempre interpretato con grande gusto ed eleganza in un intelligente equilibrio tra tecnica e passione. Blues, roots e anima sono gli elementi della cifra stilistica di questo cantautore blues che dal vivo affascina l’audience grazie ad un grande carisma e un suono molto originale. Sul palco è supportato da una formazione di musicisti straordinari, ideale per godere della magia del soul blues acustico di Big Daddy.