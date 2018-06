31esima Festa d'Estate, grandi artisti e grande pubblico per il gruppo '86

Per la 31^ volta abbiamo dato vita ad una festa, una FESTA D’ESTATE fatta di ottima musica, di grandi artisti, di un pubblico sempre interessato, partecipe e appassionato. Festa fatta anche e soprattutto di un gruppo ‘86 che dopo tutti questi anni non molla e continua ad offrire un cartellone artistico sempre ricercato e di ottima qualità ad ingresso gratuito, grazie anche al grande impegno di tutti i volontari che mettono passione e dedicano tempo prezioso per continuare ad offrire un festival che rimane unico nel suo genere.

Abbiamo superato tutte le richieste imposte in termini di sicurezza impiegando tempo ed energie, convinti che fare festa è anche un motivo per continuare a mantenere viva una comunità, dare la possibilità a tutti di godere e partecipare ad un concerto con la propria famiglia o con amici, in un clima sereno. In 31 edizioni abbiamo ospitato centinaia di artisti, italiani e non, “famosi” ed emergenti, passando dal blues al rock toccando un po’ tutti i generi musicali, ma cercando sempre di dare la possibilità al nostro pubblico di non partecipare ad un semplice concerto, ma di poter entrare a far parte di un’esperienza unica.

Grazie di cuore dunque a tutti gli artisti che si sono esibiti in questa edizione, a tutti i volontari che continuano a collaborare per l’ottima riuscita del festival, agli sponsor, a chi ha dato voce alla festa attraverso articoli e servizi, a tutti quelli che continuano a venire a Vascon perché la considerano una certezza e a tutti quelli che magari per la prima volta sono venuti a trovarci e speriamo siano tornati a casa con il sorriso e la felicità di aver partecipato ad una FESTA fatta di buona musica, buon cibo e… belle persone.

GRAZIE

Gruppo Ricreativo Culturale ‘86