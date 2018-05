Gran colpo per la Festa d'Estate di Vascon: sul palco salirà la storica e amata PFM

CARBONERA Non c’è due senza tre…e il terzo annuncio del Gruppo 86 di Vascon per la 31^ edizione della Festa d’Estate è di quelli che sicuramente lasceranno il segno. PFM, Premiata Forneria Marconi, è il gruppo rock italiano più famoso al mondo, l'unica band nazionale ad avere scalato la classifica Billboard negli Stati Uniti. Dal Giappone agli Usa, dalla Korea agli UK, dal Canada al Mexico, dalla Spagna al Brasile, ovunque PFM è accolta come masterpiece del rock d’autore e della musica immaginifica.

E’ un gruppo musicale molto eclettico ed esuberante, con uno stile distintivo che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un'unica entità affascinante. Nata discograficamente nel 1971, la band ha guadagnato rapidamente un posto di rilievo sulla scena internazionale, entrando nel 1973 nella classifica di Billboard e vincendo un disco d'oro in Giappone. Continua fino ad oggi a rappresentare un punto di riferimento. Recentemente PFM è stata premiata con la posizione n. 50 nella Royal Rock Hall of Fame; di 100 artisti più importanti del mondo. Memorabile il tour in Italia con Fabrizio De André che disse: “La nostra tournée è stata il primo esempio di collaborazione tra due modi completamente diversi di concepire e eseguire le canzoni. Un'esperienza irripetibile perché PFM non era un'accolita di ottimi musicisti riuniti per l'occasione, ma un gruppo con una storia importante, che ha modificato il corso della musica italiana. Ecco, un giorno hanno preso tutto questo e l'hanno messo al mio servizio...”.

“E’ un grande onore per noi portare un nome così prestigioso sul palco del nostro Festival, siamo convinti possa essere una occasione unica ed imperdibile per tutti i fans della buona musica e della grande Premiata Forneria Marconi che in questi 31 anni di Festa d’estate hanno sempre contato sulle nostre scelte artistiche e sulla nostra attenta ricerca musicale”. L’appuntamento è dunque sabato 23 giugno, nella quarta delle cinque serate della Festa d'Estate di Vascon, ancora una volta ad ingresso gratuito. Ad aprire il Saturday night live un grande dj set in aperitivo con Dj Leroy e la sua summer disco ’70 / ’80 / ’90 e la White Falcon Band.