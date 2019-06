"Festa d'Estate 2019" a Vascon: domenica è l'ora dell'omaggio a Battisti e Mogol

La "Festa d'Estate 2019" di Vascon continua domenica con la quarta attesa serata "Canto libero" dedicata ad un sentito omaggio ad artisti come Battisti e Mogol (ma ci sarà anche un coinvolgente dj set tutto da ballare al chiosco esterno con El Papa Dj). Bullo, Gosso, Sciukka saliranno infatti sul palco del noto festival trevigiano per allietare il pubblico, magari già impegnato (in ambito gastronomico) tra il ricco stand gastronomico attivo tutte le sere dalle 19 con proposte anche vegane, i chioschi per aperitivi e la paninoteca.

Considerando poi che l'ingresso al festival, fino a lunedi 1 luglio a Vascon di Carbonera, è gratuito e che tutti i concerti sono garantiti anche in caso di pioggia grazie all'ampio teatro tenda (oltre che alla presenza di un ampio parcheggio adiacente), se non sapete cosa fare stasera questa è sicuramente la scelta giusta per passare qualche ora in compagnia venendo allietati da buon cibo e tanta musica! Per maggiori info www.gr86.it o pagina Facebook Festa D'estate Vascon.