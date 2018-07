Casa Marani: va in pensione il medico Salvatore Scarlata

VILLORBA Il medico di Casa Marani va in pensione, dopo 19 anni di lavoro svolto con grande professionalità e passione. Ed è per questo che direzione e Consiglio di amministrazione hanno voluto organizzare una grande festa in suo onore, il 31 luglio prossimo. Sarà un modo per salutarlo, ma soprattutto per ringraziarlo per la dedizione dimostrata alla struttura.

Salvatore Scarlata, oggi settantenne, è stato tra l’altro spesso anima delle feste e delle iniziative organizzate da Casa Marani con ospiti e dipendenti. “Per noi è stata una figura importantissima – dice la presidente di Casa Marani Daniela Zambon – che in questi anni ha dimostrato ai nostri ospiti una professionalità e soprattutto una umanità straordinarie; un medico di altri tempi che si è prodigato nell’assistere i nostri ospiti curandoli nel corpo e sostenendoli nello spirito. Naturalmente l’amicizia va oltre la burocrazia ed è qualcosa che tutti ci auguriamo proseguirà nel tempo”. Alla festa in suo onore saranno presenti gli ospiti, gli operatori e i dirigenti della nostra struttura ed anche i rappresentanti istituzionali di Villorba, Paese e Povegliano.