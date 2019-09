Campolongo in festa nel weekend: musica, ospiti e divertimento

È tutto pronto per l'evento inedito che animerà il quartiere di Campolongo, durante la serata del prossimo sabato 14 settembre 2019. L'invito è rivolto a tutta la comunità: dalle ore 18 una serie di appuntamenti costelleranno la serata di sabato, coinvolgendo grandi e piccoli partendo dalla presentazione delle squadre di Calcio Asd Campolongo e Volley Teamspes. «Per la prima volta - commenta il sindaco Fabio Chies - un quartiere popoloso come Campolongo ottiene la giusta considerazione diventando protagonista di una manifestazione che punta al coinvolgimento di tutta la città. Le strade del centro verranno chiuse, creando una vera e propria piazza a disposizione della comunità». A partire dalle ore 21 poi i riflettori saranno puntati sugli ospiti dell'evento, ovvero gli artisti che si esibiranno con i loro maggiori successi: Mal, Nicola Congiu, Elisabetta Viviani, Sergio Cerve, ma anche Miani, il vincitore del premio Lunezia e artista teen dell'anno Soniko, Aaron Paris e Giuliano dei Notturni. La presentatrice dell'intera serata sarà proprio Elisabetta Viviani l'artista che ha dato la voce al famoso cartone animato Heidi. Il tutto sarà accompagnato da stand enogastronomici gestiti direttamente dagli organizzatori, che partecipando in prima linea inseme agli esercenti coinvolti, prepareranno cibo e bevande per tutti.

«Abbiamo colto di buon grado l'iniziativa proposta dal comitato Vivere Campolongo e dai Cavalieri dell'Etere - conferma l'assessore Claudia Brugioni - perché vogliamo rilanciare i quartieri e animare delle aree potenzialmente valide». L'evento è stato appositamente inserito in concomitanza del fine settimana dell'Expo, così da permettere una maggiore permanenza dei cittadini, con intrattenimenti serali. Anche il presidente di Vivere Campolongo Mariangelo Godeas, insieme al consigliere comunale Primo Longo commentano positivamente l'iniziativa, dimostrandosi piacevolmente sorpresi dell'ottima e pronta risposta da parte di cittadini ed esercenti. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Conegliano, che insieme al direttivo di Vivere Campolongo, i Cavalieri dell'Etere e gli sponsor ha garantito la riuscita di una nuova iniziativa volta a promuovere il territorio e creare connessioni all'interno della comunità coneglianese, donando il ricavato della serata.