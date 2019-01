La polizia locale di Conegliano festeggerà San Sebastiano con un giorno di anticipo

In tutta Italia il 20 gennaio è il giorno in cui si festeggia la ricorrenza di San Sebastiano, patrono delle polizie locali d'Italia. Per motivi organizzativi però, il Comando di Conegliano ha deciso di anticipare di un giorno i festeggiamenti dedicati al Santo.

Sabato 19 gennaio la polizia locale della città del Cima ha organizzato una Santa Messa che verrà celebrata nella chiesetta Madonna della Salute in via XX Settembre, di fronte all'hotel Canon d'Oro a partire dalle ore 10.30. A seguire, con inizio alle 11.30 circa, si terrà una breve conferenza nella sala consiliare del municipio di Conegliano, per illustrare e fornire i dati dell'attività compiuta dal Comando nel corso del 2018. Le celebrazioni si concluderanno con un piccolo rinfresco.