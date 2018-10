Festival della Crescita: il pragmatismo arriva da Castelfranco

Giovedì 18 ottobre, presso il palazzo delle Stelline a Milano si è aperta la tappa conclusiva del Festival della crescita ideato e lanciato dal sociologo Francesco Morace, che si concluderà domenica 21 ottobre.

In rappresentanza del GRAnDE festival, di Castelfranco Veneto c'era Federico Frasson, Managing director dell'agenzia di comunicazione Fkdesign. Tra i vari interlocutori, gente di spicco come rappresentanti di università, linguisti, studi di ricerca, fondazioni ed emittenti televisive nazionali. La prima giornata, è stata dedicata alle parole della crescita e i primi 14 ambasciatori hanno portato stimoli e progetti sui temi dei paradigmi emergenti e della pubblica amministrazione: pensieri e condivisioni, oltre a laboratori ed esperienze dedicate al talento, all'educazione, al lavoro e alla comunicazione: incontri visionari hanno incrociato presentazione di progetti di crescita, personale e imprenditoriale. «È un onore non solo essere uno dei 300 ambasciatori della crescita - dichiara Frasson - ma anche aver avuto la possibilità di raccontare un aspetto importante su cui si basa il mio lavoro: il pragmatismo, un atteggiamento improntato a una visione realistica e pratica, orientato a ottenere risultati concreti. É stato molto interessante anche ascoltare le argomentazioni altrui, che hanno toccato temi diversi ma pur sempre orientati alla crescita. Speriamo di “crescere” per quanto riguarda il numero di ambasciatori, in quanto credo molto nell'efficacia di questo festival e soprattutto nel suo fondatore, Francesco Morace, di cui ho molta stima».

Il connubio nato tra i due festival (il Festival della Crescita e il GRAnDE Festival) ha visto un primo momento di incontro a Castelfranco il 15 aprile in occasione del GRAnDE talk che ha chiuso la tre giorni della prima edizione di GRAnDE Festival. Francesco Morace, ideatore del Festival della Crescita nato nel 2015, è anche presidente di Future Concept Lab e consulente strategico di aziende e istituzioni a livello internazionale. «La presenza a GRAnDE – aveva spiegato Francesco Morace in occasione del Grande Festival - conferma la crescente esigenza di cultura e di pensiero da parte di quel Veneto produttivo che ancora oggi è la locomotiva d'Italia. Quasi un bisogno, una fame di riflessione interdisciplinare che nutre fin dalla nascita il Festival della Crescita”.