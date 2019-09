Festival della Statistica, oltre duemila persone in un giorno: «Numeri record»

Alla Loggia dei Cavalieri è stato salutato il tour trevigiano della Statistica. Il festival di tre giorni ha chiuso con l’augurio, oltre che i complimenti, del sindaco di Treviso Mario Conte che ha già lanciato la sesta edizione.

«Il livello qualitativo è cresciuto e crescerà anche per l’anno prossimo - ha detto Conte - e prepareremo delle strutture in tutte le piazze. Ho avuto riscontro della grande partecipazione di questa iniziativa». Il coordinatore di StatisticAll, il professor Eugenio Brentari, ha comunicato che nei prossimi giorni insieme con l’Istat ‘darà i numeri’ di questa edizione. «Posso anticipare che in una sola giornata, quella di sabato, gli accessi al Cube di Piazza dei Signori è stato di 2.100 persone. Numeri belli, certamente, confortati anche dai visitatori delle pagine social: le impressioni su Istagram, per esempio, sono state 7.716».