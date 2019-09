Il Festival della statistica torna a Treviso: tra gli ospiti anche Giobbe Covatta

Martedì mattina nella Sala degli Arazzi del Municipio è stato presentato il programma della quinta edizione di "StatisticAll", l’unico festival europeo della Statistica e Demografia, a Treviso da venerdì 20 settembre a domenica 22 settembre, promosso dall’Istituto nazionale di statistica (Istat), dalla Società italiana di statistica (Sis) e dalla Società statistica Corrado Gini e dal Comune di Treviso.

Rina Camporese dell’ufficio comunicazione dell’Istat ha annunciato la presenza di Gian Carlo Blangiardo sia alla apertura di venerdì 20 settembre alle ore 9:30 in aula magna dell’università che poco dopo per la presentazione del Rapporto annuale dell’Istat. Stefano Campostrini di Ca’ Foscari e Eugenio Brentari dell’università di Brescia e direttore di StatisticAll hanno illustrato l’intero programma, strutturato per temi, per luoghi, per generi quali conferenze, talk, speech, musica dalla classica al jazz, reading teatrali, mostre e appuntamenti di teatro in strada. «Dopo gli ottimi riscontri dell’edizione 2018 abbiamo voluto che questo festival diventasse un appuntamento fisso nel calendario degli eventi - afferma l’assessore ai Beni Culturali e Turismo del Comune di Treviso Lavinia Colonna Preti - In un mondo in cui dati, statistiche e numeri rappresentano immagini nitide della società, è importantissimo capirne il vero significato e le modalità di interpretazione con il contributo dei massimi esperti del settore. Ecco perché consideriamo il Festival della Statistica una risorsa per la città di Treviso, che va sostenuta e promossa».

Il programma

Il futuro… della società

Venerdì 20 settembre alle 12, nell’Aula Magna dell’università, è prevista la presentazione del “Rapporto Annuale Istat 2019” con Gian Carlo Blangiardo, presidente dell’Istat, e Francesco Gallo dell’Istat che discutono con Giancarlo Corò dell’università Ca’ Foscari e con Silvia Oliva della Fondazione Nordest. Alle 18.30, a Palazzo Rinaldi Luca Attias (commissario straordinario all’Agenda Digiale) presenterà lo speech “La consapevolezza digitale di una società inclusiva”.

Sabato 21 settembre alle 11.30 a Palazzo dei Trecento “Il contributo della demografia alla crescita economica”: intervista di Davide Colombo del Sole 24Ore al presidente Istat Gian Carlo Blangiardo. Alle 15 a Palazzo dei Trecento: Massimo Fedeli (Istat) con Monica Scannapieco (Istat), Paolo Bouquet (Università di Trento), Regina Casonato (Gartner), Marco Bagalini (Angelini) e Carlo Filippucci (Università di Bologna) si confronteranno su “Big Data. L’oro del Terzo Millennio”.



Il Futuro… del Lavoro

Venerdì 20 settembre alle ore 11, Collegio Pio X: speech di Luca Del Monte dell’ESA, European Space Agency, dal titolo “I dati della new space economy per affrontare le sfide del Futuro”.



Il Futuro… del Pianeta

Venerdì 20 settembre alle 16, Palazzo dei Trecento, si terrà lo speech “Misurare lo sviluppo sostenibile per cambiare il mondo” di Enrico Giovannini, portavoce di ASviS (Allenaza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), economista e docente universitario.

Sabato 21 settembre alle 17, a Palazzo Rinaldi, ci sarà lo speech “Dati e possibili disastri naturali” di Roberto Giovanni Marino, capo dipartimento Casa Italia – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Domenica 22 settembre alle 15 a Palazzo dei Trecento ci si interrogherà su “Che clima sarà” nel talk moderato da Rossella Cerulli (Bell’Italia, già in redazione di Uno Mattina e collaboratrice di Linea Verde) con la partecipazione di Paola Mercogliano (Fondazione CMCC-Centro Euro Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici), Giovanna Tagliacozzo (Istat) e Daniele Mocio (Aereonautica Militare: il volto noto delle previsioni meteo Rai).

Il Futuro… della Statistica

Venerdì 20 settembre alle 11 in Auditorium Collegio Pio X è in programma lo speech di Ron Kenett (Technion – Israel Institute of Technology) “Statistica e Data Science: trasformare dati in informazioni”.

Sabato 21 settembre alle 9.30 in Camera di Commercio: “30 anni di Sistan. Misurare il presente, ripensare il futuro”, talk con Vincenzo Lo Moro (Istat), Marco Trentini, Paolo D’Andrea, Gianluca Dominutti. Alle 12 a Palazzo dei Trecento, Monica Pratesi (presidente SIS, ordinaria di statistica Univ. Pisa) coordinerà il talk con Giorgio Alleva (Sapienza Università di Roma) e Andrea Iacona (Università di Torino) su “Il pensiero a confronto con l’incertezza della misura”.

Domenica 22 settembre alle 10 a Palazzo dei Trecento ci sarà il talk “Women in statistics and data Science. Donne e innovazione” con Fabrizia Mealli (Università degli studi di Firenze), Anna Maria Paganoni (Politecnico di Milano) e Vittoria Buratta (Istat).

Il Futuro… dell’economia

Venerdì 20 settembre, ore 12, Palazzo dei Trecento: Ugo Biggeri (Banca Etica), “Finanza etica: i numeri da cercare perché non sia un’utopia”. Alle 15 a Palazzo dei Trecento: lo speech di Daniele Franco (vicedirettore generale Banca d’Italia), “Le dimensioni della sostenibilità”. Dalle 15 in Aula Magna Università: “Le multinazionali estere e l’economia italiana: predatori o fattori di crescita, talk di Marco Mutinelli (università di Brescia), Daniele Cesaro (Unicredit), Stefano Menghinello (Istat) e Gianluca Toschi (Fondazione NordEst). Alle ore 17 in Palazzo dei Trecento: Daniele Ferrazza (Nuova Venezia) intervista Paolo Ghezzi direttore Infocamere, Mario Pozza vicepresidente Unioncamere, Alessandro Faramondi di Istat su “Dati e strumenti per la crescita delle imprese e del territorio”, e Giuseppe Conigliaro di Almaviva che presenta un ‘case study’.

Il Futuro… della comunicazione

Venerdì 20 settembre alle 17.30, a Palazzo Rinaldi: il talk “È arrivato il 5G. A cosa serve e come funziona” con Patrizia Cacioli (Istat), Gabriele Ferrieri (Presidente ANGI) e Franz Russo (InTime Blog Magazine).

Sabato 21 settembre, alle 15.30, a Palazzo Rinaldi ci sarà il talk “Un giornalismo che va veloce” con Marco Cobianchi (Truenumbers.it), Giorgio Baglio (Upday) e Francesco Specchia (Pop Economy).

E…il Futuro del Futuro?

Domenica 22 settembre alle 11.30 a Palazzo dei Trecento, Gian Luca Comandini (Task force blockchain – MISE, opinionista Rai, giornalista), Roberto Paura (Presidente Italian Institute for the Future) e Samuele Iaquinto (Università degli studi di Milano) si interrogheranno su “Il Futuro del Futuro”.

Luoghi e ospiti del festival

Piazza dei Signori

Per i tre giorni del Festival, l'Istat Cube Space, fruibile dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 coinvolgerà i partecipanti con attività interattive basate su meccanismi di gamification che hanno l’obiettivo di informare e sensibilizzare i cittadini sui temi chiave del Censimento, attraverso l’uso di dati e statistiche.

Loggia dei Cavalieri

Venerdì alle 19 l’attore Giobbe Covatta anche lui, a modo suo, parlerà di statistica.

La Loggia ospita anche, come pure alcune strade del centro storico, “La statistica entra nelle fiabe-Teatro di strada” con spettacoli alle 10, alle 12 e alle 17.

Chiesa di San Teonisto

Venerdì alle 21 il “Rìding Tristocomico” dell’intrattenitrice Arianna Porcelli Safonov. Racconti satirici che fanno arrivare risate inaspettate.

Palazzo Spineda di via Manin 75

Mostra “Diamo i numeri” a cura di Antonietta Mira

Campus Treviso di Ca’ Foscari

Corso di formazione dedicato ai docenti “Idee e buone pratiche per insegnare. Come la Statistica aiuta a interpretare il mondo che ci circonda”.

Piazza Borsa

Emblema del festival, il luogo deputato agli “Spritz statistici”, a cominciare con lo Spritz analcolico spaziale venerdì alle 15 con Luca del Monte dell’Esa. Ma sono previsti anche quelli a tema “I numeri del Prosecco”.