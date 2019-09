Una crociera lungo il Sile da il via alla 31^ edizione Festival Organistico Internazionale

Sarà la quinta edizione della Crociera Organistica, domenica, ad inaugurare la 31^ edizione del Festival Organistico Internazionale “Città di Treviso e della Marca Trevigiana”: realizzata con Comuni di Casale sul Sile, Casier, Roncade e Silea, la giornata di navigazione sul Sile consentirà ai partecipanti di raggiungere le chiese nei pressi dei porti fluviali e apprezzare quattro concerti organistici che potranno essere condivisi anche dal pubblico che non partecipa alla crociera. Proposta che tanto successo ha riscosso nelle precedenti edizioni e che molto interesse ha suscitato anche questa volta, tanto da aver registrato il sold out già nelle settimane scorse.

Protagonisti dei quattro appuntamenti saranno l’organista giapponese Ai Yoshida e Alex Gai (organista, organaro e musicologo trentino) che si alterneranno in interpretazioni solistiche e a quattro mani, precedute da illustrazioni storico-artistiche delle chiese a cura dello storico Ivano Sartor. I concerti, che saranno aperti liberamente al pubblico anche non “imbarcato”, inizieranno alle 10.15 alla Parrocchiale di Santa Maria Assunta di Casale sul Sile, con un concerto all’organo positivo che ricalca le fattezze degli organi rinascimentali.

Proseguiranno poi a Cendon di Silea alle 12.30, con un recital all’organo di fine Settecento della parrocchiale; alle 14.30, alla parrocchiale di Casier, dedicata a San Teonisto e compagni Martiri, che custodisce un organo Ottocentesco e alle 17 allo strumento novecentesco della chiesa di Sant’Ulderico in Musestre. Tanto per chi viaggerà da una chiesa all’altra a bordo della motonave, tanto per il pubblico che parteciperò solamente ai concerti, il corso del Sile diventa, così, anche un piccolo viaggio nella storia dell’organo e delle sue evoluzione stilistiche, che Yoshida e Gai sottolineeranno con scelte musicali appropriate ad esaltare le diverse caratteristiche degli strumenti.