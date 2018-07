Una Ceneda medievale festeggia la Fiera di San Osvaldo tra cavalieri e sbandieratori

VITTORIO VENETO Centinaia di persone, sfidando il caldo torrido, hanno assistito senza lesinare applausi oggi domenica a Ceneda all'antica Fiera di San Osvaldo, che ha ricordato i duecento anni dall'inizio della tradizione con un inedito villaggio medioevale e tante altre attrazioni e che si è conclusa con la quarta edizione del Palio di Ceneda, che anche quest'anno ha visto sfidarsi le quattro contrade storiche del quartiere cenedese: Cenceniga, Cattedrale, Calgranda e San Fris. Con la regia dell'associazione Zheneda presieduta da Aldo Bianchi, affiancato da un valido gruppo di collaboratori, il programma della rievocazione storica è iniziato sabato sera con "Ceneda in festa", cene e degustazioni in location medioevali nei locali pubblici delle quattro contrade. Domenica l'antica Fiera è iniziata al mattino con le attrazioni concentrate in area Rossi, dove nel pomeriggio è stato assegnato il Palio di Ceneda.

Il programma pomeridiano è iniziato alle 16.30, quando il corteo storico aperto da tamburi e sbandieratori della Dama Castellana di Conegliano è partito da piazza Giovanni Paolo I e, percorrendo via Malanotti, è entrato in area Rossi dove quest'anno l'associazione Zheneda ha deciso di concentrare il programma della rievocazione storica. La sfida tra contrade è stata aperta dalla gara di tiro alla fune, che ha visto squadre composte da tre persone sfidarsi due alla volta; le vincitrici hanno dato vita alla finale. Nella prima "semifinale" del tiro alla fune, San Fris ha battuto Calgranda, unica formazione interamente femminile. Nella seconda, vittoria di Cattedrale su Cenceniga. Nella finale, San Fris ha sconfitto Cattedrale.

Dopo l'esibizione musicale della folk metal band Kanseil, la compagnia dei Grifoni Rantolanti ha dato vita con i propri figuranti alla ricostruzione storica di un duello giudiziario, uno spaccato di come venivano risolte le controversie nel medioevo. Poi la ribalta è stata presa, come l'anno scorso, da cavalli e cavalieri dell'associazione "Cavallo & Company", che hanno dato vita alle quattro sfide della giostra medioevale. Ogni cavallo ha indossato una gualdrappa con il colore della rispettiva contrada: azzurro per Cenceniga, bianco per San Fris, giallo per Calgranda e rosso per Cattedrale. Proprio quest'ultima contrada, dopo avere perso allo spareggio il Palio 2017 battuta da Calgranda, si è rifatta quest'anno con il cavallo condotto da Liliana Anzanello, ottenendo un punto in più di Cenceniga (12 a 11). Terza classificata Calgranda con 9 punti, quarta San Fris con sei. Il cavaliere della contrada Cenceniga è caduto da cavallo nel finale dell'ultima prova: nulla di grave per lui, che pochi minuti dopo è risalito in sella al suo destriero facendo anche un giro del campo di gara per salutare il pubblico.

Il risultato definitivo del Palio, con la vittoria di Cattedrale, è stato proclamato dall'assessore del Comune di Vittorio Veneto Barbara De Nardi, che ha ringraziato tutti coloro i quali hanno contribuito a organizzare la manifestazione. L'associazione Zheneda, a sua volta, ringrazia l'amministrazione e tutti i partner che hanno collaborato all'antica Fiera e al Palio: Circolo vittoriese di ricerche storiche, Cavallo & Company, Associazione Dama Castellana, La Tenda Tv, Grifoni Rantolanti, gruppo Danze Choris e tutti gli sponsor. Un nuovo appuntamento con Fiera e Palio è già fissato per il 2019. Le quattro contrade cenedesi: Cenceniga (andava dai Frati a palazzo Altan), la centralissima Cattedrale, San Fris (andava dall'attuale via Porcia al torrente Crevada) e Calgranda (zona a sud dell'attuale piazza Giovanni Paolo I, l'odierno Largo del Seminario).