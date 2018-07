Suoni di Marca, la Filarmonica porta Gioachino Rossini sulle Mura

TREVISO Ci saranno proprio tutti i colori della musica, alla 28ma edizione di Suoni di Marca Festival. Che mercoledì 25 luglio, ospiterà l’Orchestra Filarmonica del Veneto diretta a Stefano Mazzoleni e la soprano Sonia Peruzzo, che proporranno una serata dedicata ad arie e sinfonie operistiche di Gioachino Rossini, ricordando così i 150 anni della scomparsa del compositore pesarese. Il Festival a ingresso gratuito più lungo in Italia (18 giorni) conferma così la sua poliedricità con l’attenzione alla musica di qualità di ogni genere, portando sulle Mura rinascimentali di Treviso anche il grande repertorio lirico-sinfonico. Quello che spesso è un po’ troppo circoscritto in ambiti dedicati agli appassionati del genere, ma che - a Suoni di Marca è già accaduto più volte - incontra grande favore del pubblico anche quando viene proposto in una cornice un po’ più “pop”, ma senza indulgere sulla qualità.

Questa sarà garantita anzitutto dall’elegante voce di Sonia Peruzzo, soprano vicentina vincitrice di numerosi concorsi, che ha interpretato i ruoli più importanti del repertorio di soprano lirico leggero e di coloratura collaborando con direttori quali Zubin Metha, Stefano Ranzani, Alberto Zedda e molti altri. Affermata nei maggiori teatri nazionali ed internazionali, ha al suo attivo diversi ruoli in opere di Rossini in Italia e all’estero, e sarà quindi sicura e disinvolta protagonista delle più celebri pagine in cui il Maestro di Pesaro chiese alle cantanti grande agilità, raffinatezza e una certa dose di virtuosismo (ma anche di umorismo) per far risaltare quella poetica dei sentimenti (di tutti, non solo degli affetti) di cui è stato geniale interprete.

Non meno importante sarà il ruolo dell’Orchestra Filarmonica del Veneto, che dal 2006 organizza musicisti professionisti del territorio veneto in attività sinfoniche e liriche di largo respiro, partecipando a importanti Festival, rassegne, allestimenti lirici e concertistici nazionali come il MEOF in varie edizioni, tra cui l’ultima del 2018. A dirigerla in questa occasione sarà Stefano Mazzoleni: direttore d’orchestra, compositore, contrabbassista, progettista di eventi culturali e direttore artistico di festival, specializzato nella direzione ed analisi del repertorio del XX secolo e contemporaneo che riserva sempre al repertorio lirico una particolare dedizione, come dimostrano i successi ottenuti anche in numerosi teatri e Festival italiani, in Messico e in Giappone.

Sontuoso anche il prologo del concerto, affidato alle “Spanish Memori” della chitarra di Massimo Scattolin, virtuoso trevigiano che si è imposto brillantemente al pubblico di gran parte del mondo, unanimemente definito dalla critica uno dei migliori esecutori della sua generazione. E non è tutto, perché ad aprire la serata ci sarà il Piccolo Ensemble Trevigiano, composto da Giorgio Pavan al violino, Caterina Salizzato al violoncello e Marco Fedalto alla tastiera, con un programma composto da musiche di Astor Piazzolla e da celebri colonne sonore cinematografiche in versione cameristica.

Altri nomi di prestigio si aggiungono, quindi, a quelli già annunciati a Suoni di Marca: Tolo Marton e Radiofiera (26 luglio) Canned Heat (23 luglio) Ska-J (5 agosto) Gianluca Grignani (24 luglio) la serata Tango y Cielo (20 luglio), Grupo Compay Segundo (1 agosto), Cheryl Porter e l’Orchestra Jazz del Veneto (27 luglio), Willie Peyote (2 agosto), Almamegretta (21 luglio) Sananda Maitreya (Terence Trent D’Arby) e Diodato (19 luglio), Calibro 35 (22 luglio), Marina Rei, Paolo Benvegnù e Sergio Caputo (29 luglio) e Nina Zilli (31 luglio), andando a comporre un mosaico musicale ricco di proposte differenti.