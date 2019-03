Secondo appuntamento con i film a tre euro: martedì si torna al cinema

Secondo appuntamento martedì 12 marzo nei cinema aderenti di Treviso e provincia con la nuova edizione de “La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale di successo organizzato dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai delle Tre Venezie, l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo delle Tre Venezie, Regione del Veneto.

Sono ben quattro i film tra i quali scegliere questa settimana al Multisala Corso di Treviso. Si comincia alle 17.30 con “Croce e delizia” di Simone Godano con la divertentissima coppia Bentivoglio-Gassman. Divertimento assicurato. Alle 17.30 e alle 20 grande avventura con “Captain Marvel” di Anna Boden e Ryan Fleck. Ambientato nel 1995, il film segue le vicende di Carol Danvers, un'ex-pilota di caccia della U.S. Air Force, nel suo percorso per diventare una delle eroine più potenti della galassia. Ancora cinema italiano alle 20 e alle 21.45, orari di inizio di “Domani è un altro giorno” di Simone Spada con i bravissimi Valerio Mastandrea e Marco Giallini. Infine, alle 17.30, 20 e 21.45 si arriva in Francia con “Non Sposate le mie Figlie 2” di Philippe de Chauveron, commedia francese ricca di equivoci e situazioni divertenti. Rimanendo a Treviso, la proposta del Multisala Edera è, alle 17.30, 19.00, 20.30 e 22.15, “Il colpevole - The Guilty” di Gustav Möller, un thriller avvincente ed adrenalinico.

Spostandosi in provincia, al Cinema Cristallo di Oderzo troviamo, alle 20 e alle 22, “Nelle tue Mani” di Ludovic Bernard, una commedia francese dai risvolti molto toccanti. Cinema italiano al Multisala Verdi di Vittorio Veneto con “Domani è un altro giorno” di Simone Spada (ore 17.30, 20 e 22.15). La proposta del Multisala Manzoni di Paese, infine è, alle 20.30, “Non Sposate le mie Figlie 2” di Philippe de Chauveron. Il costo del biglietto per tutti i film menzionati sarà di 3 euro. Nel caso di multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala. Tutti i martedì dei mesi di marzo, maggio e novembre sarà possibile godere del piacere di andare al cinema con la visione di opere d’autore, spesso alternative ai grandi circuiti commerciali, che verranno proiettate al costo ridotto di tre euro nelle sale aderenti. Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro sul sito internet www.agistriveneto.it oppure attraverso l’applicazione per smartphone e tablet app al Cinema.