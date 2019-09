Miss città murata 2019: Castelfranco incorona le sue reginette

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Si è svolta sabato sera in una gremitissima Piazza Giorgione a Castelfranco Veneto la Finale del concorso di bellezza Miss Città Murata organizzato dalla Elegance Eventi. La manifestazione, presentata da Eleonora Sorato e Paolo Zippo, è iniziata con l'arrivo delle 30 miss, selezionate nelle precedenti sei tappe, su delle fiammanti auto d'epoca e sulle sportive Mercedes classe C cabrio della Carraro Concessionaria di Castelfranco.

La competizione ha visto ridursi le miss da 30 a 10 e poi a 5 con uno spareggio finale tra le prime tre classificate che sono arrivate parimerito. A vincere è stata la padovana Erika Stevanato diciassettenne di Massanzago, studentessa del settore acconciatura con la passione del canto, che grazie al concorso ha vinto importanti possibilità di lavoro attraverso servizi fotografici, sfilate, ecc.. Miss Bonanno Immobili è la vicentina Irene Cappelletti, sedicenne studentessa al liceo economico sociale, che ha vinto un importante premio messo in palio dallo sporsor. Lisa De Franceschi, sedicenne di Trebaseleghe che studia moda è Miss Carraro Concessionaria. Miss Fashion Beauty Academy è Morena Montin, ventiduenne di Mestre che fa l'estetista. La commessa ventunenne Aurora Maglione di Mestre ha vinto la fascia di Miss No + Vello Castelfranco. Il titolo di Miss Dinamiq è andato alla diciottenne di San Donà di Piave Giorgia Giacomini che studia lingue. Miss Zanandrea Tessuti è la ventenne di Dolo Narcisa Barbuta che studia architettura all'università. La quindicenne Anastasia Nicoletti, che abita a Piove di Sacco e studia amministrazione finanza e marketing, ha vinto la fascia di Miss Markà abbigliamento. Miss Be You è la diciannovenne Kywya Oliveira Silva che studia al liceo linguistico turistico e vive a Ponzano Veneto. Jessica Dunder, diciannovenne di Schio che studia economia e grafica pubblicitaria, ha vinto il titolo di Miss Showroom Hairdresser. Miss Hotel Fior è Selene Rossi, diciottenne di Ponte San Nicolò diplomata in scenografia. La serata è stata allietata dalla splendida voce della cantante castellana Fabiola Osorio che ha partecipato a X-Factor e dalla giovane promessa canora Massimiliano Polato. Le miss, oltre a gareggiare per la coroncina, hanno potuto sfilare come delle vere e proprie top-model con le proposte di Zanandrea Tessuti di Pozzoleone, con gli outfit di Markà abbigliamento di Cittadella, con gli abiti da sera di Be You di Cittadella e le creazioni della stilista Mariangela Polato.