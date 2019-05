Viale Cavour: conclusi i lavori di asfaltatura

I lavori di asfaltatura effettuati lungo Viale Cavour (controviale), che erano iniziati il 19 marzo scorso, si sono conclusi in questi giorni. L’attività era inserita nel quadro del programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020.

In Viale Cavour è stata rifatta la pavimentazione in conglomerato bituminoso del controviale pedonale - sul lato ovest della strada - nel tratto compreso tra piazza foro Boario e via Gei. Il cantiere ha interessato una superficie di circa 1.750 metri quadri. Oltre alla posa dell’asfalto si è proceduto inoltre alla bordatura delle aiuole con la messa in opera di una lamina in acciaio tipo "corten" che, dal punto di vista dell’arredo urbano, conferisce all'insieme una geometria più definita ed un aspetto di maggiore ordine.