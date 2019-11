Si fingono avvocati del Comune e chiedono informazioni sulla tragedia del Molinetto

Sono arrivati al Molinetto della Croda domenica scorsa, durante il normale orario di visite per il pubblico. Erano in due e si sono presentati come gli avvocati dello studio legale che rappresenta il Comune di Refrontolo. Ai volontari presenti sul posto hanno chiesto numerose domande tecniche sulla tragedia avvenuta il 2 agosto 2014 alla Festa dei omi. Ottenute le risposte che volevano hanno ringraziato e sono spariti nel nulla. Insospettiti, i volontari dell'associazione Molinetto della Croda hanno subito informato il Comune dell'accaduto e, solo a quel punto, hanno scoperto che i due avvocati non erano chi dicevano di essere ma due millantatori venuti per estorcere informazioni di nascosto.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" la notizia ha lasciato senza parole il sindaco di Refrontolo Mauro Canal. Sugli eventi del 2 agosto 2014 è infatti ancora in corso un delicato procedimento civile. I filmati della videocamere di sorveglianza sono stati consegnati alle forze dell'ordine che si sono messi subito al lavoro per provare a risalire all'identità dei sedicenti avvocati. Sotto choc per quanto accaduto anche i volontari dell'associazione Molinetto della Croda che, ogni weekend, continuano ad accogliere i visitatori dando informazioni preziose su uno dei luoghi più amati della provincia.