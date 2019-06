L'azienda Fkdesign di Castelfranco premiata a Milano tra i big della pubblicità

L'agenzia di comunicazione Fkdesign, con sede a Castelfranco Veneto, è stata premiata venerdì sera all'Auditorium Testori (MI) presso la sede della Regione Lombardia dalla giuria della XXIII edizione del concorso pubblicitario Mediastars, composta da 112 professionisti intervenuti da agenzie e aziende di tutta Italia. Nel corso della manifestazione sono stati chiamati sul palco e premiati i Vincitori di Sezione, i Vincitori di Categoria e i Tecnici Professionisti a cui sono state assegnate le Special Stars. A salire sul palco Agenzie, Case di Produzione, Aziende e Professionisti della Comunicazione. Su 509 progetti selezionati, Fkdesign è la I^ classificata nella sezione Stampa Quotidiana con la campagna ”La diversità ci nutre” di Panifici Quaggiotto e oltre a questo riconoscimento si è inoltre distinta per l'Art Direction conquistando la “Special Star”, premio assegnato ai Tecnici Professionisti; una seconda Special Star è stata guadagnata nella sezione Corporate Identity per il Concept Design per il GRAnDE festival, evento interamente dedicato al Graphic Design che ha animato e colorato la città del Giorgione ad aprile 2018.

Riguardo la vittoria, Federico Frasson, Managing Director di Fkdesign dichiara: ”Siamo davvero soddisfatti di questi riconoscimenti. Essere tra i premiati con professionisti e agenzie di comunicazione di rilevanza nazionale e internazionale come Armando Testa, la più grande agenzia pubblicitaria in Europa e Lorenzo Marini, l'art director più premiato in Italia è una grande soddisfazione, una gratificazione che ci motiva a continuare con serietà e professionalità. Quello che stiamo facendo ha risonanza in ambito nazionale e per questo siamo stimolati a cercare idee innovative, di impatto e memorabili. Questa vittoria è stata una soddisfazione non solo per noi ma anche per le aziende che si sono affidate alla nostra professionalità.”

Una campagna pubblicitaria, quella dei Panifici Quaggiotto, con sede a Vedelago in provincia di Treviso, che aveva fatto parlare di sé già a settembre, appena lanciata, suscitando interesse nei confronti della stampa e di altri media. “L'idea è emersa dopo lunghe riflessioni. Volevamo far leva sulla grande varietà di tipi di pane che i panifici Quaggiotto producono in modo naturale, senza additivi chimici aggiunti. Siamo partiti –precisa Frasson- dalla concezione dell'immagine, in quanto volevamo un impatto visivo che fosse memorabile. Da lì il ragionamento: cosa c'è di positivo nel diverso? Tutto. É una qualità che ci dà ricchezza e opportunità. Il messaggio che abbiamo voluto proporre, vuole rilanciare un concetto positivo della diversità, come sinonimo di ricchezza e opportunità. Il pane è un simbolo perché è un alimento che non manca mai ed è presente in tutte le tavole dai poveri ai ricchi, dai bianchi ai neri. Il pane è di tutti”.

Fkdesign, nata nel 2000, è un’agenzia di comunicazione strategica per il posizionamento di marca, specializzata nello sviluppo e la gestione del brand come asset di valore fondamentale nella crescita del business. Mostra l'efficacia della sua mission anche nei riconoscimenti ottenuti. Nella XXIII edizione del premio Mediastars, diretto da Giulio Rodolfo, sono state valutate campagne di Advertising (Stampa, Esterna, TV, Radio), siti Internet, campagne di Advertising on Line, Viral, Social Media, campagne di Promozione, campagne Sociali, Branded Content Entertainment, creazione di Eventi di PR., progetti di Corporate Identity, Direct Marketing e Packaging Design, APP Multimediali, Filmati Istituzionali, Infografiche, Sigle e Videoclip, campagne socio culturali, CSR, etico sociali e No Profit. Mediastars è uno dei più autorevoli concorsi nazionali dedicati al mondo della pubblicità che premia la creatività e la professionalità di tutti gli operatori del settore.

