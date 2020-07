Fkdesign di Castelfranco Veneto premiata tra le migliori del web

L'agenzia di comunicazione di Castelfranco Fkdesign ha conquistato la vittoria per il miglior progetto web “Business to Business” nel concorso “Interactive Key Award 2020”, riconoscimento annuale che premia i migliori progetti di comunicazione web del Made in Italy. La 21esima edizione del concorso nazionale promossa da Media Key, un punto di riferimento fondamentale per chi opera nel mercato della pubblicità e della comunicazione d’impresa, è stata condotta da Germano Lanzoni, conduttore Mediakey da oltre 16 edizioni ed ha coinvolto oltre 200 progetti concorrenti.

L’agenzia di Federico Frasson si è aggiudicata la vittoria grazie alla realizzazione del progetto “Hopperix – Gestionale per impiantisti”, un gestionale in-cloud integrato, facile ed intuito rivolto ad impiantisti per la gestione più snella ed efficiente delle attività aziendali. «Un riconoscimento come questo, oltre ad essere una grande soddisfazione che corona i nostri venti anni di attività proprio quest'anno, è una preziosa conferma per il modo in cui lavoriamo e per il metodo con cui approcciamo ogni progetto – dichiara il titolare dell'agenzia Federico Frasson - questa vittoria ha per noi un valore aggiunto perché con il marchio Hopperix abbiamo iniziato dalle fondamenta trattandosi di una start-up innovativa. Facendoci guidare dall’analisi del mercato e delle sue opportunità, abbiamo individuato i criteri desiderabili del target, abbiamo delineato il posizionamento di marca e l'identità di marca a 360 gradi, che, in ogni suo aspetto grafico e di contenuto, risponde alle esigenze della domanda. Prioritari sono i risultati perseguiti dal cliente perché questa è la nostra missione e con Hopperix abbiamo sviluppato un marchio e un posizionamento di marca che sta avendo un grande successo, e questo, oltre al premio che davvero ci rende felici, ci ha testimoniato l'ottimo lavoro che è stato fatto da tutto il team di Fkdesign».

Il progetto vincitore è Hopperix, un gestionale che integra la comunicazione di tutti i reparti dell'azienda di impiantisti. «L'organizzazione e la condivisione delle informazioni sono elementi cruciali per garantire crescita ed efficienza - continua Frasson - infatti, gestire un’azienda di impianti elettrici o idraulici è veramente complesso e impegnativo. Il valore aggiunto? L'immediatezza, l'empatia e la flessibilità. Queste caratteristiche le abbiamo tradotte nella comunicazione. Abbiamo voluto rendere user-friendly tutte le interfacce, dal sito all'applicazione, in modo che potessero essere più intuitive possibili e che rappresentassero al meglio l'universo di Hopperix, un gestionale più facile che rende la vita degli installatori più felice e permette di raggiungere gli obiettivi di crescita grazie ad una gestione più organizzata e quindi più efficiente»