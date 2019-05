FlixBus a Treviso: da giugno corse dirette per la Slovenia e una fermata all'aeroporto

Sempre più trevigiani si spostano in autobus: è quanto emerge dal bilancio redatto da FlixBus in occasione dei suoi primi due anni a Treviso. In un solo anno, il leader europeo dei viaggi in autobus ha infatti più che raddoppiato il proprio traffico passeggeri sul territorio, registrando un +130% nelle prenotazioni da e per la città. Un successo che ha convinto l’operatore a consolidarsi ulteriormente sul territorio, istituendo una nuova fermata all’Aeroporto di Treviso ed estendendo al litorale sloveno le connessioni con la città.

Roma, Milano e Trieste sul podio dei trevigiani

Nella classifica trevigiana vince Roma, raggiungibile anche in notturna con la possibilità di riposare a bordo ottimizzando il tempo speso in viaggio; seguono Milano (fino a tre collegamenti al giorno) e Trieste. Inoltre, crescono le prenotazioni per l’aeroporto di Orio al Serio, a testimonianza di una crescente sensibilità dei passeggeri verso forme di mobilità intermodale in cui l’unione di più mezzi collettivi (quali bus + aereo) si sostituisca all’auto privata, a beneficio dell’ambiente e della comunità. Buoni risultati anche per Firenze e Torino.

Le novità in arrivo per Treviso

Oltre che dal terminal di Piazza Duca d’Aosta, gli autobus FlixBus partono ora anche dall’Aeroporto Antonio Canova, collegato con San Pietro fino a cinque volte al giorno e con Lubiana fino a sei volte al giorno. In questo modo, lo scalo trevigiano consolida il proprio ruolo di hub aeroportuale presso i passeggeri sloveni. Tra le novità in partenza il prossimo mese, anche i primi collegamenti con il litorale sloveno: dal 6 giugno sarà infatti possibile raggiungere per la prima volta anche Capodistria e Portorose, ideali rispettivamente per una giornata di disimpegno all'insegna dello shopping o per un weekend di mare lontano dallo stress cittadino.