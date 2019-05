Amministrative 2019 a Follina: i cittadini si fidano di Mario Collet e lo rieleggono sindaco

Arriva un ottimo risultato in queste elezioni comunali 2019 per Mario Collet, sindaco uscente a Follina con la lista "Rilanciamo Follina". La risposta delle urne è stata difatti chiara, con il primo cittadino riconfermato a furor di popolo dopo aver raggiunto il 68,99% di preferenze grazie a 1.484 voti che valgono così 8 seggi. Niente da fare, invece, per lo sfidante Diego Dall'Antonia di "Follina Futura", fermo al 31,01% frutto di 667 voti per 4 seggi. Infine, affluenza alle urne sotto la media per il Comune, con 'solo' il 59,76% dei votanti che si sono presentati alle urne.