Fondazione Cassamarca riceve in dono quattro nuove opere d'arte

L’artista veneziano Dino Gavagnin ha donato alla Fondazione Cassamarca quattro sue opere. La cerimonia di consegna si è svolta sabato scorso a Casa dei Carraresi, al termine di una personale dell’artista dedicata a “Lumi e crepuscoli veneziani”.

Per Fondazione Cassamarca era presente il consigliere Ubaldo Fanton. Attivo dal 1960, l’artista veneziano ha esposto in numerose gallerie e istituzioni artistico-culturali, sia in Italia che all'estero: dalla Galleria d'arte San Vidal di Venezia, città che lui ama particolarmente, alle esposizioni internazionali a Cannes e New York. Al suo attivo ha molti premi e riconoscimenti. Nel 1971 le sue opere sono state inserite nel volume “America book on Italian paitings and Sculptors”. Ha vinto il Tetradramma d'oro”, il Premio speciale della giuria all’“VIII Premio Città di Udine”, il XIV Premio nazionale d'Arti Figurative “Ruga Giuffa”, il Premio “Oscar dell'Arte” a Montecarlo e “Art in the world” a Rimini. Amico di monsignor Gino Bortolan, che nella sua collezione donata a Fondazione Cassamarca conservava anche una sua opera, Dino Gavagnin ha deciso di donare egli stesso una serie di opere alla Fondazione Cassamarca, per ricordare Bortolan e arricchire ulteriormente il patrimonio di testimonianze di artisti locali conservate dall'ente trevigiano.