Fondazione Cassamarca: nominato il nuovo Consiglio d'indirizzo

Il Consiglio di indirizzo e di programmazione di Fondazione Cassamarca, riunitosi martedì 4 dicembre, ha deliberato all’unanimità la nomina dei nuovi componenti che resteranno in carica per il periodo 2018-2024.

Sono l'ingegner Ubaldo Fanton, il professor Luigi Garofalo e l'architetto Giovanni Squizzato presentati dalla terna dei Comuni di Treviso e Castelfranco Veneto. Il geometra Amedeo Gerolimetto, dalla terna presentata dalla CCIAA di Treviso, il professor Tomaso Patarnello, dalla terna presentata dall’Università degli Studi di Padova, la dottoressa Giuliana Martina, dalla terna presentata dall’Università Cà Foscari di Venezia, Valentina Barbieri dalla terna presentata dall’associazione Comuni della Marca Trevigiana, l'avvocato Gianfranco Gagliardi e l'ingegner Piero Semenzato entrambi cooptati e scelti dal presidente uscente De Poli. Il nuovo Consiglio si riunirà nei prossimi giorni per nominare il presidente della Fondazione Cassamarca e il vicepresidente del Consiglio di Indirizzo e Programmazione. Il presidente della Fondazione. Dino De Poli, al termine della riunione, ha ringraziato tutti i consiglieri per l’importante apporto dato in tutti questi anni per la definizione delle strategie della Fondazione. Parole di ringraziamento ed elogio al Presidente per i suoi 26 anni di impegno in Fondazione sono state espresse dall'intero consiglio che ha rinvolto anche un pensiero di grato saluto al professor Ulderico Bernardi e al professor Ferruccio Bresolin che hanno anch'essi concluso il loro lungo mandato in Fondazione.