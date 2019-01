Fondazione - Museo Canova di Possagno: il critico Vittorio Sgarbi è il nuovo presidente

"Congratulazioni al nuovo Presidente della Fondazione Canova di Possagno, e un grandissimo grazie a Franca Coin. Apprendo dagli organi di stampa che da domenica l'Onorevole Vittorio Sgarbi, sindaco di Sutri (VT), è stato nominato Presidente della Fondazione - Museo Canova di Possagno, subentrando alla dimissionaria Franca Coin. Al professore Sgarbi e al CDA della Fondazione un augurio di buon lavoro, certo che non mancheranno momenti di collaborazione tra la Gypsoteca e il Museo 'a cielo aperto' di Asolo" dichiara il sindaco di Asolo, Mauro Migliorini.

"Voglio però ringraziare - continua Migliorini - a nome della città di Asolo la dottoressa Franca Coin, per l'immenso e inestimabile lavoro che ha fatto per Possagno, ma anche, e specialmente, per il territorio dell'asolano e della Pedemontana. A lei va il merito di aver messo in collaborazione propositiva, attraverso la figura del Canova, Possagno, Asolo e Crespano, collegandoli con Venezia e diversi musei internazionali. Attraverso la mostra 'Venere nelle Terre del Canova', migliaia di turisti hanno potuto visitare Possagno, Asolo e Crespano. Grazie a quella mostra, Asolo è entrata a far parte del circuito internazionale della 'Venice International Foundation'. Grazie a quella mostra, Asolo ha riscoperto l'immenso valore del Paride, marmo del Canova esposto nella Sala della Ragione e che tra qualche settimana sarà dato in prestito al Museo Nazionale di Napoli per una mostra internazionale dedicata al massimo esponente del neoclassicismo. Siamo certi che quanto costruito in questi anni di presidenza Coin proseguirà con ancor più determinazione".