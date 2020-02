Fontana riempita di schiuma dai vandali: caccia ai responsabili

Difficile pensare a un pessimo scherzo di Carnevale, molto più appropriato parlare di un vero e proprio atto vandalico ai danni della fontana di Piazza Vittorio Emanuele II a Pieve di Soligo.

L'episodio è avvenuto nella notte di martedì 18 febbraio. Alle prime luci del mattino molti i residenti si sono accorti che la fontana era stata riempita di schiuma. L'allarme è partito dai social ed è arrivato fino in Comune dove è stato disposto l'intervento immediato del personale per ripulire l'acqua piena di schiuma. L'operazione ha impiegato diverse ore, sollevando la curiosità dei residenti. Un atto vandalico ancora senza colpevoli dal momento che i responsabili sono riusciti a fuggire nottetempo dopo la loro bravata. La speranza è che le videocamere della zona li abbiano ripresi in azione. Il Comune è intenzionato a sporgere denuncia contro i responsabili per il danno procurato alla fontana.