Gelateria di Fontanelle lancia il gusto "Coronavirus"

Mentre il virus Covid-19 continua a mettere in ginocchio le imprese trevigiane e venete, con la paura (finora in Italia si contano 29 decessi che il coronavirus ha contribuito a provocare e centinaia di contagiati) che spinge molti a rimanere chiusi a casa, c'è anche chi su questa situazione così critica e delicata cerca di speculare, cercando di far parlare si sè attraverso iniziative discutibili. E' il caso della gelateria "L'era glaciale" di Lutrano di Fontanelle, la cui titolare, Arianna Cattai, ha pensato bene di pubblicare sulla pagina Facebook della sua attività una foto in cui viene immortalata indossando una mascherina e tenendo in mano una vaschetta di gelato al gusto di "Coronavirus". «..questo weekend non chiuderti in casa!! Fatti contagiare dal nuovo gusto!! #coronaice2020»: si legge. La proprietaria della gelateria, interpellata dal quotidiano La Tribuna di Treviso, ha parlato di iniziativa ideata per sdrammatizzare la situazione. A ritenere inappropriato e di cattivo gusto il gelato "Coronavirus" è stato invece il sindaco di Fontanelle, Ezio Dan.