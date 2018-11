Firmato accordo tra il Cfp di Fonte ed un istituto cileno

Visita e accordo di collaborazione del Centro di formazione professionale (Cfp) Fondazione Opera Monte Grappa di Fonte con il Centro di formazione tecnica di San Agustín in Cile. Nei giorni scorsi il presidente della Fondazione Opera Monte Grappa, don Paolo Magoga e il direttore del Cfp Andrea Mangano hanno fatto visita alla sede centrale di Talca firmando tra l’altro un accordo di collaborazione volto a rafforzare la formazione, la promozione e lo sviluppo della ricerca, nonché l'innovazione e la cooperazione.

Alla firma del protocollo c’erano il presidente del consiglio di amministrazione della CFT di San Agustín, Jorge Brito e il rettore Sergio Morales. Una collaborazione che prosegue il rapporto che la Diocesi di Treviso ha da anni con la diocesi di Talca. Il Centro di formazione tecnica di San Agustín ha sede in tre città cilene: oltre a Talca, anche Cauquenes e Linares. Ospita 6500 allievi con corsi che spaziano dal vitivinicolo all’agroalimentare, dalla meccanica all’odontotecnica fino all’edilizia. «Questo istituto cileno è vicino al nostro modo di intendere la formazione: attento alla personalità di ogni allievo, aperto al territorio e alle realtà produttive – spiega il presidente don Paolo Magoga – con professionisti e insegnanti di qualità».

«Obiettivo dell’accordo – aggiunge il direttore Andrea Mangano - è la realizzazione di visite, seminari, studi e indagini, nonché la condivisione di risorse come programmi informatici per la meccanica e la meccatronica, lo scambio di studenti e docenti che apporteranno un valore aggiunto alla formazione degli studenti e alla collaborazione tra docenti. Sarà anche un’opportunità per costruire nuovi legami per imprese e imprenditori del territorio che già collaborano con la nostra scuola ospitando tra l’altro gli stage dei nostri allievi.