Il Cfp di Fonte lancia corsi serali per gli adulti

FONTE «E’ vero quanto affermano alla Steelco di Riese Pio X. Nella nostra scuola registriamo ogni anno una fortissima richiesta da parte delle aziende del territorio che cercano - e spesso non trovano - giovani lavoratori preparati tanto da “accaparrarsi” a suon di contratti a tempo indeterminato, i giovani più capaci». Così il direttore generale del Centro di Formazione professionale (Cfp) Opera Monte Grappa di Onè di Fonte, Andrea Mangano, interviene in merito all’appello lanciato sulla stampa dalla ditta sulla difficoltà di trovare saldatori.

«Noi cerchiamo di aiutare le aziende ma anche il lavoratore che vuole aggiornarsi – continua Mangano - promuovendo una decina di corsi serali per adulti che spaziano dall’area amministrativa, al disegno meccanico fino alla lavorazione delle macchine utensili e appunto alla saldatura. Cerchiamo di mantenere un costo accessibile proprio per andare incontro alle varie necessità. In autunno inizieremo anche un corso per imparare ad aggiustare e a gestire la bicicletta, un settore che è in espansione. In più collaboriamo con associazioni di categoria, cooperative sociali e Caritas locali per far conoscere le nostre proposte». Per le info sui corsi: www.cfpfonte.it alla pagina corsi serali per adulti.

Il Cfp di Fonte ogni anno ha al suo interno oltre 600 studenti dai 14 ai 17 anni che frequentano corsi che spaziano dalla meccanica alle auto, dal settore elettrico all’idraulico, fino alla vendita, al marketing e al turismo. «Oltre il 70 per cento di loro trova lavoro anche prima di finire la scuola» - conclude Mangano.