Noi siamo Treviso: al via il progetto che fotografa i volti dei trevigiani

Al via il progetto "Noi siamo Treviso": martedì 7 luglio, dalle ore 10, il fotografo Giovanni Vecchiato, con l’ausilio degli studenti del liceo artistico, inizierà a ritrarre i cittadini trevigiani sotto la Loggia dei Cavalieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’iniziativa sarà un omaggio alla città e ai suoi abitanti documentando, attraverso il ritratto fotografico, i volti dei cittadini. Il set sarà aperto dal 7 al 13 luglio, dalle 10-13 alle 17-22, sotto la Loggia dei Cavalieri a Treviso. Un’iniziativa nuova che vuole indagare la magia dell’interazione tra fotografo e fotografato che si concretizza in quell'istante che la macchina fotografica rende eterno. I ritratti, una volta stampati, saranno esposti in mostra dal 17 al 26 luglio al museo Luigi Bailo in forma di performance creativa attraverso cui il fotografo Giovanni Vecchiato svelerà la sua personale interpretazione di “trevigianità”. A mostra terminata, ognuno contribuirà a “smantellarla” ritirando gratuitamente il proprio ritratto nella sede di Banca Generali. Il progetto beneficia dell’importante sostegno di Banca Generali e si pone l’obiettivo di raccogliere fondi per l'Advar.