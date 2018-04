Atti vandalici in Pescheria, strappate e incendiate le foto della mostra dei mulini

TREVISO Si chiama "Mulini Pescheria" ed è una vera e propria galleria fotografica a cielo aperto sotto i portici di riva del Cagnan. Una quarantina di fotografie per una decina di fotografi della Marca che hanno deciso di donare i loro scatti per amore della Città. E' l'iniziativa ideata, finanziata e realizzata dalla Camiceria Genty e dalla Legatoria Rizzotto per coprire un brutto cantiere che da circa due mesi fa compagnia alle vetrine delle attività di riva del Cagnan.

Inaugurata solamente una settimana fa, in occasione della manifestazione cittadina "Treviso Fior di Città", la mostra ha avuto vita breve. Nella notte tra sabato e domenica ignoti hanno deciso di strappare e portarsi via parte dell'esposizione. Un intero pannello è stato divelto, arrivando addirittura ad incendiarne un pezzo. Ora al suo posto i commercianti hanno deciso di "ringraziare" a modo loro gli autori dello stupido gesto con questo cartello: "Ringraziamo gli imbecilli che hanno strappato parte del pannello! che vè vègna el cagotto!"

"Non so se essere arrabbiata, delusa o schifata. - tuona sui social la pagina "Noi che amiamo la Pescheria" - Solamente una settimana fa avevamo installato questo lungo pannello fotografico per coprire una brutta impalcatura che per mesi sarà sotto al portico di riva del Cagnan in Pescheria e stanotte qualcuno si è divertito a incendiarne un pezzo....che dire? Una volta di più gli sforzi per abbellire la nostra bella città risultano vani a causa di certi rinco*******ti. Ringraziamo perciò questo/i buontempone/i con il cervello grande come una capocchia di spillo e auguriamo loro taaaanto bene!"

Nessuna telecamera in quell'angolo per poter riconoscere e "premiare" gli autori del gesto mente nel lato opposto del portico le riprese delle telcamere sono inesorabilmente coperte dallo stesso cantiere. "Una mostra completamente finanziata da noi attività - Afferma Nicoletta Nalin e la figlia Camilla Marchetto, della camiceria Gentj - rovinata così, dopo tanta fatica e ore di lavoro di selezione delle foto dal gruppo Facebook "La bella Treviso" e di contatti con i fotografi. Una mostra rimasta integra nemmeno una settimana".