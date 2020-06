Il terreno frana a lato della strada: interviene il Comune

A partire da mercoledì 3 giugno è stata ristretta la carreggiata (già regolamentata con senso unico alternato) di Vicolo Boccacavalla in corrispondenza del civico 2 a Montebelluna per un tratto di circa 80 metri in modo da garantire la sicurezza di passanti, veicoli, cicli e moto dopo il cedimento del terreno che ha interessato la zona.

Si tratta di una piccola frana avvenuta già in passato e che finora non aveva interessato la pavimentazione stradale. Dopo il sopralluogo con Consorzio Piave avvenuto la scorsa settimana, il Comune ha appurato il peggioramento della situazione che ha richiesto un intervento di ripristino definitivo che potrà avvenire solo nel periodo di asciutte del canale. Nel frattempo, nella giornata di mercoledì, è stato organizzato un intervento preliminare urgente di messa in sicurezza del tratto.