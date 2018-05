Francenigo: ecco l'assemblea per i soci della cooperativa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Tempo di assemblea soci alla cooperativa di Francenigo di Gaiarine, unica in provincia di Treviso per Coop Casarsa, il più grande gruppo della cooperazione di consumo tra quelli con centro direzionale in Friuli Venezia Giulia. Per i soci l’appuntamento a Francenigo è per giovedì 24 maggio alle 19.30 nella sala del centro parrocchiale. “Arriviamo in assemblea soci - ha dichiarato il presidente di Coop Casarsa Mauro Praturlon - con un bilancio positivo e con il fatturato complessivo di tutti i nostri 14 punti vendita che nel 2017 ha superato i 26 milioni di euro, in crescita rispetto ai volumi dell’esercizio precedente, nonché i soci sono arrivati a quota 16 mila. In assemblea spiegheremo loro anche i vari interventi che realizziamo per garantire ogni giorno una spesa conveniente ma di qualità, puntando per esempio su prodotti locali del territorio regionale o sulle linee di prodotti Coop bio e rispettosi della natura”. Il “segreto” per questi dati positivi è semplice quando sincero.

“Amministriamo la cooperativa con l’attenzione che madri e padri riservano per la propria famiglia - ha aggiunto Praturlon - non facendo mai il famoso passo più lungo della gamba. Questo non significa però che non siamo una realtà attenta all’innovazione e al rispondere alle richieste dei nostri soci e consumatori: semplicemente siamo rimasti fedeli al mandato mutualistico che ci diedero quasi 100 anni fa, nel 1919, i nostri soci fondatori che volevano una cooperativa attenta alle esigenze della comunità”. All’ordine del giorno con la lettura del Bilancio al 31 Dicembre 2017, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione la Relazione del Collegio Sindacale (deliberazioni inerenti e conseguenti) e la Nomina dei delegati all’Assemblea Generale Ordinaria. In tutte le assemblee ai soci presenti sarà offerto un omaggio e un rinfresco da parte di Coop Casarsa.