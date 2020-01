Cornuda piange l'imprenditore Franco Antiga: sconfitto da un male incurabile

Il mondo dell'imprenditoria trevigiana piange in queste ore la scomparsa di Franco Antiga, morto a 75 anni nel pomeriggio di giovedì 9 gennaio a causa di una malattia incurabile contro cui stava lottando ormai da diversi anni. Al momento del decesso si trovava nella sua casa a Maser.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" Antiga con i fratelli Silvio, Carlo e Mario non aveva solo dato lavoro a tanti cittadini ma ha sempre sostenuto iniziative a sfondo culturale e sociale. Una su tutte la Tipoteca Italiana di Cornuda di cui era stato uno dei principali promotori fin dalle origini. In molti ricordano oggi Antiga come un imprenditore pieno di interessi. Dal 1998 al 2014 era stato vicepresidente di Veneto Banca. Ex presidente anche di Confartigianato Montebelluna in molti lo ricordano oggi come un industriale illuminato sempre molto impegnato nella valorizzazione del territorio locale. Negli ultimi tempi la scoperta della malattia lo aveva costretto a preferire la dimensione privata fino al tragico decesso avvenuto in casa giovedì pomeriggio verso le 15. I funerali saranno celebrati domani pomeriggio, sabato 11 gennaio, nella chiesa parrocchiale di Crocetta del Montello.