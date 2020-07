Addio al professor Franco Zizola: funerali spostati al Parco Manin

L’ultimo saluto al professor Franco Zizola, insegnante e scrittore, morto all'alba di sabato 4 luglio, si svolgerà al parco Manin di Montebelluna (non più all'auditorium della biblioteca per ragioni di spazio) giovedì 9 luglio, alle ore 10. Lo comunica la famiglia che in questi giorni ha ricevuto tantissimi messaggi da parte di ex studenti, colleghi docenti, autorità, personalità del mondo della cultura.

Tutti lo ricordano come "un uomo speciale, sensibile e profondo", che aveva dentro "un universo di cui intravvedevi la luce senza mai arrivarci vicino". Molti i suoi ex allievi che lo ringraziano per il sapere trasmesso: «Mi ha fatto innamorare di Dante, Foscolo e di tutta la letteratura fino ai suoi libri che ho letto più volte» scrive Lucio. Anche l’ex sindaco Laura Puppato, che lo ebbe come commissario esterno alla maturità magistrale, ricorda il suo grande impegno nella vita culturale e civile montebellunese. Lo scrittore trevigiano, Giandomenico Mazzocato, tratteggia così Franco: «Aveva una dimensione di interiorità straordinaria. Talora imprevedibile, in realtà seguiva le sue pulsioni segrete e luminose». Viste le tante persone che hanno espresso l’intenzione di essere presente alla cerimonia laica di addio, la famiglia, in accordo con l'amministrazione comunale, ha optato per il parco Manin, uno dei luoghi simbolo degli eventi culturali in città. Franco lascia la moglie Silvana e i figli Alessandro, Andrea, Maria Cecilia e Cristina.