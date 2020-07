Malore alla guida, addio al ristoratore Franco Tocchetto

Ristorazione veneta in lutto per la scomparsa di Franco Tocchetto, imprenditore in pensione stroncato nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio mentre si trovava al volante della sua auto. Aveva 80 anni.

Fondatore de La Rocca Banchetti, azienda di catering con sede a Cornuda, Tocchetto si trovava al volante della sua auto nel Comune di San Zenone degli Ezzelini quando ha iniziato a sentirsi male: dolore al petto, fatica a respirare e tutti gli altri sintomi di un infarto imminente. Con gran sangue freddo è riuscito ad accostare l'auto a lato della carreggiata e a telefonare a una conoscente residente proprio a San Zenone. La donna si è precipitata sul posto, offrendosi di portarlo a casa ma, durante il tragitto, le condizioni di salute di Tocchetto si sono aggravate sempre di più. A quel punto la donna ha deciso di fermarsi nell'ambulatorio del suo medico di base, in Via Marconi. E' qui che Tocchetto ha perso la vita. Inutile il massaggio cardiaco praticato dal dottore. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del Suem 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Una tragedia improvvisa che ha colto di sorpresa colleghi e conoscenti dell'imprenditore, molto noto a Cornuda dove viveva con la moglie. In pensione ormai da diversi anni, ha dato vita a una realtà ancora oggi in continua espansione nel territorio. Tocchetto lascia 4 figli. La data dei funerali sarà fissata nei prossimi giorni.