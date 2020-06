Malattia incurabile, il dottor Franco Tonetto muore a 70 anni

Ha suscitato grande cordoglio in paese la scomparsa del dottor Franco Tonetto, venuto a mancare all'affetto dei suoi cari per un cancro che gli era stato diagnosticato due anni fa. Aveva 70 anni.

La notizia ha iniziato a circolare sui social nella giornata di lunedì 15 giugno, raccogliendo subito decine di messaggi di stima e attestazioni d'affetto. Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", il dottor Tonetto era molto conosciuto e apprezzato per le sue qualità professionali e personali. Ha lavorato per anni nel reparto di Chirurgia dell'ospedale di Oderzo, dove ha trascorso quasi tutta la sua carriera lavorativa, diventando anche primario del pronto soccorso nel 2002. Laureato in Medicina a Padova, si era specializzato in Chirurgia toracica e Chirurgia d'urgenza. E' stato tra i primi chirurghi nella Marca ad eseguire interventi in Laparoscopia. Negli ultimi anni lo si vedeva spesso negli istituti scolastici della provincia dove portava avanti, con grande passione, un progetto dedicato ai corretti stili di vita. Due anni fa la scoperta della malattia: un cancro che, nonostante le cure, non gli ha lasciato alcuna via di scampo. Socio storico del Lions Club opitergino, lascia la moglie Daniela e le figlie Chiara ed Anna. Il funerale sarà celebrato giovedì 18 giugno, alle ore 11, nel Duomo di Oderzo.