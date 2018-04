"Freedhome Day": mercoledì l'America anni '50 approda all'Home Rock Bar

TREVISO Mercoledì 25 aprile l’Home Rock Bar porta tutta la magia dei favolosi anni Cinquanta americani a Treviso, in zona Fonderia: è la nona edizione dell’annuale “Freedhome Day”. Una giornata all’insegna di musica, show, mostre, divertenti contest e tanto buon “American food” per grandi e piccini.

Per gli amanti del vintage un ricco mercatino con chicche d’altri tempi mentre per gli appassionati dei motori ad aspettarli ci sarà una esposizione di fantastici modelli d’auto e moto anni ’50. Ampio spazio poi al ballo, in occasione di questa speciale festa il pubblico potrà imparare a muovere i primi passi a ritmo del Rock'n' Roll e dello Swing grazie al workshop dei professionisti Doo-Wop Boogiedancers. E per i bambini? ecco un bel parco di divertimento per scatenarsi. Ma non sarebbe un evento “american style” senza il tradizionale “Hot-Dog Eating Contest” dove vince chi mangia più Hot dog nel tempo stabilito.

Veniamo ai grandi artisti che si esibiranno live al Freedhome Day. Dall’Inghilterra arriva il carismatico Earl Jackson, mentre dagli Stati Uniti CC Jerome, che non ha bisogno di presentazioni, basta solo dire che ha lavorato con alcune delle più famose leggende del rockabilly nel mondo. Ma anche il nostro Bel Paese si difende bene con il Lovesick Duo (Paolo Roberto Pianezza e Francesca Alinovi) e Antonio Sorgente, cantante e pianista considerato tra i migliori nel suo genere. Non può mancare il dj di “casa” Dj Axel WoodPecker from “Home”, pronto a mandare a fuoco la pista da ballo. Well, that's rock'n roll.