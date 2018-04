Nuova gestione per il frutteto di via Sansovino: lo curerà l’associazione Verde Utopia

MONTEBELLUNA E’ stata formalizzata nelle scorse ore la collaborazione tra l'amministrazione comunale e l’associazione Verde Utopia in merito alla gestione dell’area verde di via Sansovino.

Quella oggetto della convenzione è un’area di proprietà del Comune destinata a frutteto che il comune intende valorizzare, curare e mantenere sempre in ottimo stato. La convenzione prevede che l’associazione Verde Utopia, per i prossimi cinque provveda allo sfalcio dell’area almeno sei volte l’anno e che si occupi del mantenimento delle piante esistenti anche tramite la loro potatura ed irrigazione, alla pulizia delle aree avendo cura che siano sempre accessibili e fruibili in sicurezza e in condizioni decorose della sorveglianza delle attrezzature di arredo urbano (panchine, lampioni…). Commenta il vicesindaco, Elzo Severin: “Il servizio è stato affidato all’associazione che da circa tre anni si occupa degli orti solidali a pochi metri dal frutteto. E’ un’iniziativa con valenza sociale che l’associazione sta portando avanti molto positivamente affiancando la coltivazione del terreno messo a disposizione da parte del Comune ad attività di condivisione ed aggregazione e di solidarietà donando ortaggi e verdure prodotte nell’orto alle famiglie montebellunese bisognose. Anche per questo siamo certi di lasciare il frutteto di Sansovino il buone mani”.