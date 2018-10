Grande cordoglio per la scomparsa del "Signor Gilberto"

L'ultimo saluto a Gilberto Benetton da parte della sua città avverrà venerdì in Duomo, con i funerali alle 11, che verranno celebrati da Don Adelino Bortoluzzi, parroco di Santa Maria del Rovere, amico di famiglia. Mentre da questa mattina è stata allestita la camera ardente nella cappella dell'ospedale Cà Foncello di Treviso, aperta solo ai familiari e agli amici più cari.

E venerdì saranno in tantissimi a portare l'ultimo saluto al vicepresidente di Edizione Holding. Nel quartier generale di Villa Minelli a Ponzano Veneto di ora in ora arrivano sempre più numerose le conferme della presenza di molti imprenditori rappresentanti della finanza e delle istituzioni, molti dei quali sorpresi dalla scomparsa dell'amico. Gilberto Benetton, colpito poco meno di un anno fa da una malattia subdola come la leucemia, aveva infatti continuato fino all'ultimo nel suo lavoro, senza arrendersi; nonostante fosse stato colpito profondamente anche dalla morte del fratello Carlo a luglio, e prima ancora dalla scomparsa del cognato Fioravante Bertagnin, marito di Giuliana, e per ultimo dal crollo del ponte Morandi a Genova. Una tragedia che lo aveva segnato profondamente. In segno di lutto, le società che fanno capo alla famiglia osserveranno una giornata di chiusura o, in alcuni casi, di riduzione delle attività. Il lavoro verrà interrotto per l'intera giornata nelle sedi di Benetton Group e di Olimpias, a Ponzano Veneto (Treviso), così come in quella di Fabrica, a Villorba, ed in quella di Edizione Holding, a Treviso. Mentre, per quanto riguarda i negozi: in città rimarranno chiuse fino alle 13 le insegne United Colors, Under e Sisley, e così anche la sede di United Colors a Cortina d'Ampezzo (Belluno), dove venne aperto il primo negozio con il marchio My Market negli anni Settanta. Nel resto d'Italia all'interno dei negozi non verrà diffusa musica fino alle 13.