Tutto pronto a Casale per l'ultimo saluto a Nicolò, morto dopo esser stato investito

Sono state fissate per la giornata di martedì alle ore 14.30, nella chiesa santuario di Conscio, le esequie del 17enne Nicolò Di Giacomo, nei giorni scorsi morto investito lungo viale Felissent a Treviso mentre si recava a scuola in motorino. Lunedì alle 18.30, invece, si terrà il rosario in sua memoria. Sicuramente saranno presenti gli insegnanti, i tanti amici del rugby e i compagni di classe che Nicolò aveva all'Itis Planck dove studiava. Questo il messaggio che la scuola ha voluto lasciare per ricordare il ragazzo: «La dirigenza, i docenti, il personale e gli studenti si uniscono all'immenso dolore che ha colpito la famiglia di Nicolò per la prematura scomparsa dell'amato figlio. Il tuo sorriso e la tua gentilezza riscalderanno per sempre i nostri cuori. Ciao Nicolò». Nel frattempo la famiglia ha dato il proprio consenso alla donazione degli organi, mentre la Procura ha dato il nulla osta ai funerali in quanto le indagini su quanto accaduto sono già a buon punto, con due indagati per il reato di omicidio stradale.