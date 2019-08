Ca' Foscari dedica l'aula magna dell'università a Ferruccio Bresolin

Duomo di Treviso gremito per l'ultimo saluto al professor Ferruccio Bresolin, ex docente di Ca' Foscari e assessore comunale a Ca' Sugana. Un trevigiano stimato e conosciuto da moltissime persone che, nelle scorse ore, hanno voluto rendergli un ultimo, doveroso, omaggio.

Al termine della cerimonia è arrivato l'annuncio che la grande aula del palazzo dell’ex Dogana, destinata a diventare la nuova sede dei corsi veneziani, sarà intitolata proprio a Bresolin e il 23 novembre, giorno in cui il professore avrebbe compiuto 84 anni, sarà una giornata interamente dedicata alla sua figura e ai suoi studi. Un omaggio importante da parte dell'università che ha voluto dare grande importanza al contributo che il docente ha saputo dare nel corso della sua carriera. Ai funerali, nei primissimi banchi del Duomo, erano presenti le autorità cittadine guidate dal sindaco Conte, i vertici di Cassamarca e moltissimi conoscenti e amici che avevano imparato a conoscere e stimare la grande personalità del professore. Mancava Dino De Poli, ormai alla soglia dei 90 anni, che ha voluto rendere omaggio privatamente alla famiglia. Una figura molto importante per Treviso che, grazie all'iniziativa dell'ateneo veneto, potrà continuare a essere ricordata ancora per molto tempo.