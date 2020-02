Stroncata dall'influenza a dieci anni: oltre 600 persone per l'ultimo saluto a Emma

Lunedì mattina la chiesa di Silea era stracolma di persone per i funerali di Emma Vitulli, la bambina di soli 10 anni morta martedì scorso per una rara complicanza neurologica post-infettiva legata al virus dell’influenza di tipo B.

Tra gli oltre 600 fedeli presenti alla cerimonia c'erano anche le maestre e i compagni di scuola della piccola Emma. Si è trattato di una messa semplice e molto toccante, impreziosita dall'omelia del parroco don Luciano Traverso che ha ricordato come Emma abbia lasciato a tutti un'importante lezione di vita: il valore di una vita non dipende da quanto si vive, ma dal come si vive. Il momento più toccante è stato il saluto della mamma di Emma al piccolo feretro bianco in partenza verso il cimitero. La comunità di Silea si è stretta con grande partecipazione intorno a mamma Piera e papà Marco, assieme ai due fratelli, Alex e Matteo, di 21 e 11 anni. Non solo una famiglia distrutta dal dolore ma un intero paese ancora oggi in lutto.